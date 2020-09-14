Учеников многострадальной 22-й разместят по другим школам Архангельска

Напомним , что в коне ноября в классе на четвертом этаже школы № 22 в столице области прямо во время уроков на головы присутствовавших в классе обрушились детали потолка. Два старшеклассника получили незначительные повреждения.
Как выяснилось, в тот самый момент проводился ремонт кровли без приостановки учебного процесса. По факту возбуждено уголовное дело. Школе предстоит серьезный ремонт.
О судьбе учащихся рассказала директор городского образования Нина Филимонова.
- Обследование показало, что продолжать обучение детей небезопасно – требуется ремонт потолков не только на четвертом этаже, но и с первого по третий. В связи с чем принято решение о переводе учащихся в здания школы № 17" по адресу: ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2, школы № 20 на ул. 23-й Гвардейской Дивизии, д. 8, открытой (сменной) школы на ул. Чумбарова - Лучинского, д. 28. Работа по переоформлению лицензии на осуществление образовательной деятельности в части указания дополнительных мест осуществления образовательной деятельности школы № 22 уже ведется.
В целях реализации пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части обеспечения общедоступности образования в настоящее время прорабатывается вопрос организации дополнительного маршрута для организации перевозки детей от просп. Советских космонавтов, д. 69 до ул. 23-й Гвардейской Дивизии, д. 8 (школа № 20) и обратно на период проведения капитального ремонта здания школы № 22, сообщает пресс-служба мэрии Архангельска.