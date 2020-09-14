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Церковь не выработала единой позиции по вопросу вакцинации

Тема вакцинации не обсуждалась Священным Синодом, поэтому нельзя говорить об общецерковной позиции по этому вопросу, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Но о чем мы в Церкви говорим постоянно, это о том, что вакцинация должна быть добровольной. Каждый человек должен сам для себя принять решение, вакцинироваться или нет», — сказал владыка Иларион в программе «Церковь и мир».

Архипастырь поделился собственным мнением, основанном на личном опыте и примерах из жизни известных ему людей: «На мой взгляд, лучше вакцинироваться, чем жить под постоянным риском заражения. На моих глазах за последние месяцы либо очень тяжело переболело, либо умерло большое число людей. Я слышал о том, как коварно ведет себя вирус».

Митрополит Иларион, в частности, рассказал о том, как недавно 37-летний священнослужитель, не имевший хронических заболеваний, с воспалением легких попал в больницу, и когда, казалось, он уже шел на поправку, начались осложнения, спровоцированные коронавирусной инфекцией, появились тромбы в сосудах, и из-за оторвавшегося тромба человек скончался».

«Таких примеров сейчас можно приводить тысячи. Думаю, что многие наши телезрители даже в своем ближайшем окружении знают подобного рода примеры, а кто-то и сам перенес эту болезнь. Я считаю, что риски, которые сопряжены с заболеванием, несопоставимы с теми рисками, которые могут происходить от вакцинации. Но еще раз повторю: это мое личное мнение», — резюмировал митрополит Иларион.

(по материалам Архангельской епархии)

16 декабрь 10:34 | : Будни / Верую

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