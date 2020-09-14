«Решение найдено внутри коллектива». Ответ на публикацию о ситуации в Карпогорской ЦРБ

Администрация Пинежского р-на откликнулась на предложение нашей редакции представить свою версию происходящего в районной медицине. Напомним, в первой публикации шла речь о самоуправстве и даже самодурстве (по версии автора статьи) главного врача Карпогорской РБ Ахмедовой Л.Ф.
- На протяжении двух недель в Пинежском районе активно обсуждается вопрос увольнения заведующего хирургическим отделением Карпогорской центральной районной больницы Александра Петрушина. Причиной принятия такого решения врачом послужили разногласия с руководством районной больницы в вопросе временного перевода хирургического отделения в инфекционное для
лечения пациентов с диагнозом COVID-19, а также кадровые решения.
Обсуждение этого вопроса получило широкий общественный резонанс. При этом, по мнению самого заведующего хирургическим отделением Александра Петрушина и главного врача районной больницы Лидии Ахмедовой, вопрос этот исключительно внутрикорпоративный. Принимая во внимание ключевую роль центральной районной больницы в спасении людей с диагнозом COVID-19, районной властью были организованы встречи со всеми участниками этого вопроса и приняты во внимание доводы
каждой стороны.
Одной из таких встреч стала видеоконференция 14 декабря 2020 года, участниками которой стал исполняющий обязанности министра
здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов Сергей Эммануилов, заведующий хирургическим отделением Карпогорской ЦРБ Александр Петрушин, главный врач Карпогорской ЦРБ Лидия Ахмедова, председатель районного Собрания депутатов Наталья Шехина, глава Пинежского района Александр Чечулин.
Александр Чечулин, глава Пинежского района: « В 2020 году медики работают в тяжелых условиях противостояния коронавирусу. Более того, ситуация постоянно меняется, спускаются новые требования, сами медработники попадают на больничный. При этом не всегда удается найти замену временно выбывшим сотрудникам, что приводит к двойным нагрузкам на тех, кто в строю. Естественно все устали и врачи и медсестры. Сейчас в коллективе Карпогорской ЦРБ есть понимание того, что приходится идти на временные меры и принимать решения, приводящие к временному дискомфорту работников. Главное - создать условия для спасения жизни человека. Сейчас публично обсуждается внутренний вопрос больницы - заслуженный врач РФ, хирург с колоссальным опытом Александр Леонидович Петрушин написал заявление на увольнение. По итогам проведенных встреч стало ясно, что Александр Леонидович готов продолжить трудовую деятельность в хирургическом отделении районной больницы, но необходимо урегулировать два внутренних организационных вопроса, что, на мой взгляд, вполне решаемая задача. Особенно принимая во внимание позицию Лидии Францевны
Ахмедовой, которая убеждена в том, что Александр Леонидович Петрушин нужен районной больнице и пациентам хирургического отделения. Уверен, все имеющиеся вопросы могут быть решены внутри коллектива больницы. Публичные скандалы в данном случае излишни».
Сергей Эммануилов, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов: «Сейчас, когда все медики находятся в сложнейшей ситуации, когда каждый новый день ставит перед нами новые задачи в борьбе за здоровье и жизни людей, скандалы в медицинских коллективах особенно неуместны. Для решения ситуации возникшей в Карпогорской центральной больнице достаточно обеим сторонам сесть за стол переговоров и договориться по каждому вопросу. В
первую очередь - мы врачи и первоочередным для нас является здоровье людей. Личные амбиции необходимо убрать в сторону».
Александр Герштанский, министр здравоохранения Архангельской области: «Прошу Вас, Лидия Францевна, и Вас, Александр Леонидович, проявить профессионализм и терпение. Темпы распространения коронавируса достаточно высоки и надо быть готовыми к продолжительному периоду напряженной работы. Озвученные вопросы, ставшие предметом разногласия понятны, и в ходе сегодняшнего общения мы видим, что сторонами достигнуто компромиссное решение, что позволяет считать конфликт исчерпанным. В
ближайшее время я планирую посетить Карпогорскую центральную районную больницу».
В ходе видеоконференции Александр Леонидович Петрушин согласился с тем, что при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований инфекционное отделение для лечения пациентов с COVID-19 оптимально разместить на базе хирургического отделения, а Лидия Францевна Ахмедова озвучила приемлемым предложение о введении в штат с 01.01.2021 единицы перевязочной медицинской сестры. В первом квартале 2021 года в Карпогорскую центральную больницу запланирован визит экспертной группы специалистов областной хирургии, которые оценят кадровую ситуацию хирургического отделения и озвучат консолидированное мнение.
Вывод из этой истории - кадровые и организационные вопросы здравоохранения решаются внутри коллективов медицинских учреждений и за столом переговоров, а не в социальных сетях.