Суточная заболеваемость COVID в Архангельске подбирается к двум сотням

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на всей территории Поморья заразились коронавирусом 397 человек. Безусловный лидер… конечно столица.
В списке заболевших:
- 187 архангелогородцев;
- 94 жителя Северодвинска (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 31 житель Няндомского района;
- 17 жителей Котласа и Котласского района (16 и один новый случай соответственно);
- 15 новых случаев выявлено в Верхнетоемском районе;
- 12 — в Лешуконском районе;
- 9 — в Каргопольском районе;
- по 5 — в Новодвинске, а также в Вельском и Онежском районах;
- по 4 — в Плесецком и Приморском районах;
- 3 — в Холмогорском районе;
- 2 — в Мирном;
- по одному — в Устьянском, Коношском, Мезенском и Пинежском районах.
За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 307 человек.