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Суточная заболеваемость COVID в Архангельске подбирается к двум сотням

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на всей территории Поморья заразились коронавирусом 397 человек. Безусловный лидер… конечно столица.

В списке заболевших:

  • 187 архангелогородцев; 
  • 94 жителя Северодвинска (трое из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 31 житель Няндомского района; 
  • 17 жителей Котласа и Котласского района (16 и один новый случай соответственно); 
  • 15 новых случаев выявлено в Верхнетоемском районе; 
  • 12 — в Лешуконском районе; 
  • 9 — в Каргопольском районе; 
  • по 5 — в Новодвинске, а также в Вельском и Онежском районах; 
  • по 4 — в Плесецком и Приморском районах; 
  • 3 — в Холмогорском районе; 
  • 2 — в Мирном; 
  • по одному — в Устьянском, Коношском, Мезенском и Пинежском районах.

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 307 человек.  

15 декабрь 14:38 | : Будни

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