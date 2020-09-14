«Замечательно, что мы все работаем». Глава Северодвинска подвел черту под экологией-2020

Финальное в текущем году заседание координационного совета по охране окружающей среды провёл глава Северодвинска Игорь Скубенко. Основные вопросы повестки были посвящены отчётам об использовании субсидий в области охраны окружающей среды и защиты животных.
Заседание началось с того, что Игорь Скубенко вручил почётную грамоту администрации Северодвинска педагогу-организатору ДЮЦа Ирине Кожиной за первое место в конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие «Не опоздай спасти мир!».
Первой выступила директор некоммерческого партнёрства «Детско-юношеская конно-спортивная школа «Тавро» Анна Бульба. Она рассказала о реализации проекта «Старость в радость». Он направлен на помощь пожилым лошадям, которые с возрастом приобретают проблемы со здоровьем, в частности - заболевания органов дыхания. Поэтому на средства субсидии были приобретены спецкорма и витамины, а также ингалятор, аналогичный человеческому, только большой.
Далее слово взяла представитель Архангельской региональной общественной организации «Союз просветительских инициатив» Галина Савенкова. Она рассказала о проекте, который реализовался на базе центральной библиотечной системы и получил название «Eco Life». В связи с ограничительными мерами, многие события пришлось проводить в онлайн-режиме. Особой популярностью пользовались мастер-классы, где ребята учились экономному использованию ресурсов. Все поделки изготовлялись из остатков бумаги, ткани, ниток и других материалов, которые обычно отправляются в отходы. В большим успехом прошёл онлайн-фестиваль «Eco Fest». Он был посвящён экологическому образу жизни. В офлайн-режиме летом удалось провести на аллее Молодёжи «Green Fest», а также ряд мероприятий акции «Дай лапу, друг», направленной на помощь приютам для животных. Галина Савенкова подчеркнула, что, выходя в детскую аудиторию, всегда важно рассказать ребятам, почему друзья и компаньоны человека - кошки и собаки - оказались брошенными, и как такого не допустить.
Представитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «Экологический консалтинговый центр» Александра Григорова рассказала о работе по проекту «Малая Родина». Он реализуется в учебных заведениях города уже несколько лет. В этом году его участниками стали коллективы семи детских садов: «Сказка», «Лесная сказка», «Дюймовочка», «Беломорочка», «Черёмушка», «Умка» и «Золотой ключик». Общественники работали в содружестве с экологическим фондом «Биармия» и центром семейного творчества «Я - Самость». Педагоги, дети и их родители сажали деревья, занимались благоустройством территорий своих детских садов, а также высаживали жёлтую акацию, выращенную из семян, собранных в городе. Итоги проекта: 140 новых зелёных насаждений и 45 квадратных метров цветников.
Давая оценку работе общественников, Игорь Скубенко подчеркнул важность каждого из проектов.
- Замечательно, что все вы работаете в тесном сотрудничестве. Я вижу, что начатые несколько лет назад проекты успешно развиваются и приносят свои плоды. Люди начинают мыслить экологически, более ответственно относятся к окружающей среде и природным уголкам родного города в частности, - заметил глава Северодвинска.
Планируя работу на 2021 год, начальник отдела экологии и природопользования Лилия Элимелах сообщила, что нужно будет уделить время традиционным, обязательным темам. Об санитарно-эпидемиологической обстановке расскажут специалисты Роспотребнадзора, представители градообразующих предприятий и ПАО «ТГК-2» - о проведении природоохранных мероприятий, призванных снизить технологическую нагрузку на окружающую среду. В конце следующего года общественники вновь расскажут о реализации своих проектов за счёт средств субсидии местного бюджета.
Лилия Элимелах также предложила пригласить на одно из заседаний совета Илью Кузубова, чтобы он рассказал о деятельности «Общества защиты ягринского бора» и для дальнейшего взаимодействия по сохранению особо охраняемой природной территории.
По предложению директора СМУП «Спецавтохозяйство» Артёма Фокина в повестку следующего года был внесён вопрос о ходе реформы обращения с ТКО, включая проблему раздельного сбора вторресурсов.
Ирина Кожина предложила рассмотреть вопрос о целенаправленности работы по озеленению города.
Игорь Скубенко подчеркнул, что это одно из актуальных и долгосрочных направлений. Во-первых, дано поручение специалистам управления градостроительства и земельных отношений определить участки под зелёные зоны в границах восточного планировочного района.
- По условиям программы переселения на месте сносимых домов строить коммерческое жильё нельзя. Некоторые из освобождающих участков возможно превратить в зоны отдыха. Помимо этого, на базе МУП «Спецавтохозяйство» планируется создать бюджетное специализированное предприятие, которое будет заниматься благоустройством и озеленением, а также содержанием локаций, обустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды», - резюмировал глава города.
Кроме этого, в 2021 году координационный совет обсудит проблемы берегоукрепления острова Ягры.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)