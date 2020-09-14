Что курят в «Трезвой России»?

Население России будет снижаться, если «если не изменится ряд негативно влияющих на демографическую ситуацию факторов».
К такому выводу пришли эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». По их прогнозам, число россиян к 2030 году может снизиться до 125 млн. человек (сейчас оно составляет больше 146 млн.).
Интересно, что в ряду негативных факторов на первое место ставится «агрессивная среда конкурирующих стран» и ее составляющие - вооруженные конфликты, политика санкций, цветные революции. И только потом алкоголь, наркотики, табакокурение и эпидемия коронавируса.
Впрочем, последние все равно классифицированы как «инструменты гибридных войн».
В связи с этим наблюдатели задаются вопросом – что же курят в самой «Трезвой России»?!