Кардиохирург 1-й городской больницы: «В сарае оперировать невозможно»

В редакцию снова написал практикующий кардиохирург из Первой городской больницы им. Волосевич, первым сообщивший об угрозе закрытия своего отделения.
- Прочитал комментарий исполняющего обязанности министра здравоохранения Архангельской области. От себя хочу кое-что уточнить.
Региональный сосудистый центр - это центр который лечит инсульты и инфаркты, как правило, с помощью медикаментов, иногда с применением эндоваскулярный методик.
А сосудистая и кардиохирургия - это которые делают операции, и список заболеваний, которые лечатся, значительно шире. Это врожденные пороки сердца у взрослых, приобретённые пороки, аневризмы аорты, опухоли сердца, осложненные формы ишемической болезни сердца.
В сарае, в который нам предлагают временно переместиться, а именно в терапию, делать такие невозможно.