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Кардиохирург 1-й городской больницы: «В сарае оперировать невозможно»

В редакцию снова написал практикующий кардиохирург из Первой городской больницы им. Волосевич, первым сообщивший об угрозе закрытия своего отделения.

- Прочитал комментарий исполняющего обязанности министра здравоохранения Архангельской области. От себя хочу кое-что уточнить.

Региональный сосудистый центр - это центр который лечит инсульты и инфаркты, как правило, с помощью медикаментов, иногда с применением эндоваскулярный методик.

А сосудистая и кардиохирургия - это которые делают операции, и список заболеваний, которые лечатся, значительно шире. Это врожденные пороки сердца у взрослых, приобретённые пороки, аневризмы аорты, опухоли сердца, осложненные формы ишемической болезни сердца.

В сарае, в который нам предлагают временно переместиться, а именно в терапию, делать такие невозможно.

14 декабрь 17:00 | : Будни

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