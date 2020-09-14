Cтабильность по-поморски: 402 заражения COVID за сутки

Данные, ежедневно поставляемые региональном оперштабом, пишутся как под копирку – вторую неделю суточные данные по инфицированным коронавирусом разнятся буквально на несколько единиц – сегодня 402. Что вызывает у наблюдателей законные подозрения в сглаживании реальной картины.
Тем не менее, новая география ковида. Заболели:
102 жителя Архангельска,
91 житель Северодвинска,
47 жителей Котласа и Котласского района,
34 жителя заболели в Онежском районе,
29 новых случаев в Вельском районе,
25 в Холмогорском районе,
24 в Устьянском,
20 в Плесецком районе,
10 в Каргопольском районе,
9 в Приморском районе,
по 3 в Вилегодском районе и Новодвинске,
2 в Шенкурском районе,
по одному в Красноборском, Лешуконском районах и Коряжме.
Выздоровели 226.
Напомним, сегодня стало известно, что кардиохирургическое отделение 1-й горбольницы Архангельска перепрофилируется под ковидный госпиталь. О рисках подобного преобразования читайте здесь.
Похоже, нам предлагают выбрать, от чего умирать – от инфаркта или от ковидлы…