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Cтабильность по-поморски: 402 заражения COVID за сутки

Данные, ежедневно поставляемые региональном оперштабом, пишутся как под копирку – вторую неделю суточные данные по инфицированным коронавирусом разнятся буквально на несколько единиц – сегодня 402. Что вызывает у наблюдателей законные подозрения в сглаживании реальной картины.

Тем не менее, новая география ковида. Заболели:

102 жителя Архангельска,

91 житель Северодвинска,

47  жителей Котласа и Котласского района,

34 жителя заболели в Онежском районе,

29 новых случаев в Вельском районе,

25 в Холмогорском районе,

24 в Устьянском,

20 в Плесецком районе,

10 в Каргопольском районе,

9 в Приморском районе,

по 3 в Вилегодском районе и Новодвинске,

2 в Шенкурском районе,

по одному в Красноборском, Лешуконском районах и Коряжме.

Выздоровели 226.

Напомним, сегодня стало известно, что кардиохирургическое отделение 1-й горбольницы Архангельска перепрофилируется под ковидный госпиталь. О рисках подобного преобразования читайте здесь.

Похоже, нам предлагают выбрать, от чего умирать – от инфаркта или от ковидлы…

14 декабрь 14:27 | : Будни

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