Осужденные в Архангельской области мечтают выйти на свободу сварщиками и поварами

В УФСИН России по Архангельской области определили пять профессий, которые пользуются особой популярностью у отбывающих наказание.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья функционируют девять федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений. Обучение осужденных проводится по 63 профессиям, из них по шести программам среднего профессионального образования.
В списке специальностей, которые стремятся освоить лица, находящиеся в местах лишения свободы, имеются и те, которые востребованы на рынке труда региона. На основе предпочтений осужденных специалисты группы организации среднего профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных отдела трудовой адаптации осужденных составили топ-5 профессий, востребованных в колониях областного УФСИН.
Первое место занимает слесарь по ремонту автомобилей – освоить данную специальность есть желающие всегда, поскольку осужденные уверены, но на свободе с ней – не пропадешь. Вторая по популярности – сварщик. Эту полезную профессию также стремятся получить большое число отбывающих наказание. Третью позицию поделили сразу три рабочих специальности: сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Четвертая профессия, которую с удовольствием осваивают осужденные – крановщик. Завершает пятерку – повар.
Отметим, что за 2019/2020 учебный год документ об освоенной специальности получили 2729 человек. Важно, что ни один отбывающий наказание не освобождается без профессии.