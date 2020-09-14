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Осужденные в Архангельской области мечтают выйти на свободу сварщиками и поварами

В УФСИН России по Архангельской области определили пять профессий, которые пользуются особой популярностью у отбывающих наказание.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья функционируют девять федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений. Обучение осужденных проводится по 63 профессиям, из них по шести программам среднего профессионального образования.

В списке специальностей, которые стремятся освоить лица, находящиеся в местах лишения свободы, имеются и те, которые востребованы на рынке труда региона. На основе предпочтений осужденных специалисты группы организации среднего профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных отдела трудовой адаптации осужденных составили топ-5 профессий, востребованных в колониях областного УФСИН.

Первое место занимает слесарь по ремонту автомобилей – освоить данную специальность есть желающие всегда, поскольку осужденные уверены, но на свободе с ней – не пропадешь. Вторая по популярности – сварщик. Эту полезную профессию также стремятся получить большое число отбывающих наказание. Третью позицию поделили сразу три рабочих специальности: сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и  электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Четвертая профессия, которую с удовольствием осваивают осужденные – крановщик. Завершает пятерку – повар.

Отметим, что за 2019/2020 учебный год  документ об освоенной специальности получили 2729 человек. Важно, что ни один отбывающий наказание не освобождается без профессии.

14 декабрь 11:35 | : Будни

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