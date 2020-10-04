Список пораженных COVID в Поморье увеличился на 403

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 459 человек. А всего с начала пандемии вылечились 29204 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 403 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
99 архангелогородцев;
68 жителей г. Северодвинска (из них 19 – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
51 житель Котласа и Котласского района (36 и 15 новых случаев соответственно);
27 новодвинцев;
по 19 новых случаев заболевания выявлено в Устьянском и Вельском районах;
17 – в Онежском;
15 – в Ленском;
13 – в Красноборском;
12 – в Каргопольском;
11 – в г. Коряжме;
9 – в Пинежском районе;
8 – в Холмогорском;
по 7 – в Приморском, Лешуконском, Шенкурском районах и г. Мирном;
6 – в Вилегодском райне;
1 – в Мезенском.