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Список пораженных COVID в Поморье увеличился на 403

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 459 человек. А всего с начала пандемии вылечились 29204 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 403 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

99 архангелогородцев;

68 жителей г. Северодвинска (из них 19 – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

51 житель Котласа и Котласского района (36 и 15 новых случаев соответственно);

27 новодвинцев;

по 19 новых случаев заболевания выявлено в Устьянском и Вельском районах;

17 – в Онежском;

15 – в Ленском;

13 – в Красноборском;

12 – в Каргопольском;

11 – в г. Коряжме;

9 – в Пинежском районе;

8 – в Холмогорском;

по 7 – в Приморском, Лешуконском, Шенкурском районах и г. Мирном;

6 – в Вилегодском райне;

1 – в Мезенском.

13 декабрь 14:09 | : Будни

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