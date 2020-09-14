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Да уймись ты! COVID в Архангельской области достал еще 401 северянина

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 401 человек.

Среди заболевших:

126 жителей Архангельска,

98 жителей Северодвинска,

58 новых случаев в Котласе и Котласском районе,

19 заболевших в Устьянах,

18 в Вельском районе,

12 в Мирном,

 по 10 в Каргопольском и Плесецком районах,

7 в Онежском районе,

по 6 в Приморском, Няндомском районах и Новодвинске,

5 в Красноборском районе,

по 4 в Шенкурском и Холмогорском районах,

по 3 в Вилегодском, Виноградовском районах и Коряжме,

по одному – в Коношском и Лешуконском районах.

Плюс один завозной случай из Турции.

Выздоровели 457.

12 декабрь 13:39 | : Будни

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