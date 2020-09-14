Да уймись ты! COVID в Архангельской области достал еще 401 северянина

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 401 человек.
Среди заболевших:
126 жителей Архангельска,
98 жителей Северодвинска,
58 новых случаев в Котласе и Котласском районе,
19 заболевших в Устьянах,
18 в Вельском районе,
12 в Мирном,
по 10 в Каргопольском и Плесецком районах,
7 в Онежском районе,
по 6 в Приморском, Няндомском районах и Новодвинске,
5 в Красноборском районе,
по 4 в Шенкурском и Холмогорском районах,
по 3 в Вилегодском, Виноградовском районах и Коряжме,
по одному – в Коношском и Лешуконском районах.
Плюс один завозной случай из Турции.
Выздоровели 457.