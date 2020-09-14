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Митрополит Корнилий: Воспитаем новых Александров Невских!

Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» прошли в Архангельской епархии в онлайн-формате. Участников форума поприветствовал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Владыка напомнил, что чтения посвящены 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского — основоположника славных побед в истории России. «Празднование такой даты — повод еще раз задуматься об истоках этих побед, о преемственности традиций воспитания достойных граждан своего Отечества», — сказал митрополит Корнилий.

Архипастырь процитировал Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По слову Его Святейшества, «на протяжении веков наш народ черпал духовные силы в православной вере, вдохновлялся идеалами евангельской святости, стремясь сделать их содержанием своей жизни. В этом стремлении он создал поистине великую культуру. Благодаря православной вере русский народ усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность к подвигу и самопожертвованию, самоотверженности и жертвенной любви».

Глава митрополии поблагодарил за сотрудничество в организации и проведении конференции министерство образования и науки Архангельской области и региональный Институт открытого образования. Также митрополит Корнилий поздравил победителей и призеров областного этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

На педагогической онлайн-конференции «Александр Невский. Духовные основы становления личности в отечественных традициях воспитания» выступили протоиерей Евгений Соколов и священник Кирилл Кочнев.

Все участники чтений прослушали доклады победителей и призеров областного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Педагоги на конференции презентовали свои уникальные разработки, которые созданы для помощи в обучении подрастающего поколения.

(по материалам Архангельской епархии)

12 декабрь 09:12 | : Будни / Верую

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