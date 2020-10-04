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Спикер Архгордумы назвала взвешенным решение депутатов о передаче в концессию очистных сооружений

«Я как никогда довольна результатами прошедшей сессии и тем, насколько взвешенное решение было принято моими коллегами-депутатами, – поделилась с ИА «Руснорд» своими мыслями по итогам прошедшей 10 декабря сессии председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова.

- Очень отчетливо эта сессия, где рассматривались такие важные для города вопросы, как бюджет и передача в концессию очистных сооружений, показала: даже избранные недавно молодые депутаты начали органично вникать с систему жизнеобеспечения города, - говорит Валентина Васильевна. -  Концессия - очень знаковое для города событие. К нам пришёл инвестор, который готов вкладываться в наши сети и воодоочистку, привести их в надлежащее состояние. И это не может не радовать.

Мои коллеги были в Оренбурге и Воронеже – там, куда «Росводоканал» пришел еще несколько лет назад. Я видела фото, которые коллеги привезли, и мне было не по себе от того, насколько резкий контраст с тем, что творится на наших очистных сооружениях в Архангельске... Все старое, ржавое... К ним концессионер пришел 8 лет назад - и их сети уже на 80 процентов обновлены. Я хочу, чтобы и в моем городе было так же!

Да, к нам пришел бизнес. И что бы ни говорили некоторые из оппонентов, только бизнес способен вложить инвестиции в город, от которых мы все ощутим и уже ощущаем изменения. Я говорю о том, что за два года существенно сократилось количество аварий и время их устранения. Я сама видела, что вытаскивают из канализационных сетей при санации и в каком виде труба остаётся после работы специалистов. К ней 30 лет потом можно не возвращаться! Поэтому в будущей концессии я вижу только плюсы!»

Отметим, что по новому концессионному договору с городом объем финансирования до 2066 года составит 12,854 млрд рублей. Из них до 2034 года более 5 млрд рублей будет направлено на модернизацию основного оборудования по очистке сточных вод. После изыскательских и проектных работ «РВК-Архангельск» приступит к реконструкции механической и биологической очистки стоков, что позволит снизить до нуля долю проб сточных вод, не соответствующих нормативам, а также предприятие проведет мероприятия по созданию комплекса возобновляемой энергетики. 

«Для нас очень важно доверие, оказанное городом, и мы рассчитываем, что, используя лучший опыт всех предприятий «Росводоканала», сможем обеспечить областной центр надежной системой очистки стоков и выстроим единую систему водоснабжения и водоотведения в Архангельске. При этом город остается полноправным владельцем очистных сооружений», – отметил исполнительный директор предприятия Андрей Поташев.

«Результаты голосования, безусловно, высокая оценка нашей работы и большая ответственность, которую, я уверен, мы оправдаем. Первые годы любой концессии - самые сложные, но сегодня мы увидели, как закладывается настоящее, конструктивное партнерство города и концессионера во благо его жителей. От имени всего коллектива «Росводоканала» хочу поблагодарить депутатов Архангельской городской думы за совместную работу и оказанное доверие», - прокомментировал принятое решение генеральный директор ГК «Росводоканал»  Антон Михальков.

Напомним, «РВК-Архангельск» два года работает в столице Поморья, реализуя инвестиционную и производственную программы по развитию системы водоснабжения и водоотведение города. Только в 2019 году по условиям концессионного соглашения компания вложила в обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения порядка 700 млн рублей, и почти 883 млн в 2020 году.

Справка о компании

Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.

ООО «РВК-Архангельск» - частный оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения (ВиВ) на территории г. Архангельска. С 20 декабря 2018 года является гарантирующей организацией для городских централизованных систем ВиВ.

 

11 декабрь 12:32 | : Будни

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