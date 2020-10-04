Ковидная зима пришла в Архангельскую область

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирусом еще 407 человек.
В их списке:
- 109 архангелогородцев;
- 76 жителей Северодвинска (из них 48 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 74 жителя Котласа и Котласского района (62 и 12 новых случаев соответственно);
- 22 новых случая заболевания выявлено в Новодвинске;
- 15 — в Красноборском районе;
- 14 — в Мирном;
- 12 — в Плесецком районе;
- по 11 — в Каргопольском и Устьянском;
- по 10 — в Приморском и Холмогорском;
- по 9 — в Вельском, Виноградовском, Коношском и Онежском районах;
- по 2 — в Вилегодском и Мезенском,
- по 1 — в Верхнетоемском, Лешуконском и Пинежском районах.
Выздоровели 470.