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Ковидная зима пришла в Архангельскую область

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья заразились коронавирусом еще 407 человек.

В их списке:

  • 109 архангелогородцев; 
  • 76 жителей Северодвинска (из них 48 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 74 жителя Котласа и Котласского района (62 и 12 новых случаев соответственно); 
  • 22 новых случая заболевания выявлено в Новодвинске; 
  • 15 — в Красноборском районе; 
  • 14 — в Мирном; 
  • 12 — в Плесецком районе; 
  • по 11 — в Каргопольском и Устьянском; 
  • по 10 — в Приморском и Холмогорском; 
  • по 9 — в Вельском, Виноградовском, Коношском и Онежском районах; 
  • по 2 — в Вилегодском и Мезенском, 
  • по 1 — в Верхнетоемском, Лешуконском и Пинежском районах.

Выздоровели 470.

10 декабрь 13:21 | : Будни

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