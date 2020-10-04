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"Мы же тапочки шили, шили.."* В архангельской колонии выбрали лучшего Швея

* - фраза из к/ф "Калина красная"

В исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства среди осужденных имеющих квалификацию по профессии «Швея».

Десяти отбывающим наказание в отборочном этапе было необходимо пройти  испытание в виде письменного теста, состоящего из 15 вопросов. За каждый правильный ответ, осужденному начислялся один балл. По результатам письменной работы только шесть человек смогли продолжить участие в основных этапах конкурса. Сначала участники показали свои знания в теории - наименованиях операций, в их описании и области применения. Дальнейшую борьбу в профессиональном мастерстве продолжили трое осужденных, между которыми и распределились призовые места.

Практическое задание проходило в два этапа. На первом каждый конкурсант готовил детали кроя, инструменты и рабочее место, на втором этапе выполнял пошив костюма «Докер». Всем участникам были предоставлены равноценные рабочие места  и задания, необходимый набор инструментов и оборудования.

Члены жюри из числа сотрудников производственного и воспитательного отделов, а также мастер производственного обучения контролировали правильность трудовых приёмов, технологическую грамотность ведения работ. Учитывались также время выполнения задания и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Призовые места участников распределились по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий. Лучшим в профессиональном состязании стал осужденный Александр К.. В завершении мероприятия для всех принявших участие в конкурсе было организовано чаепитие со сладостями.  

10 декабрь 12:05 | : Будни

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