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Дед Мороз в этом году не в тренде

Почти в каждую вторую семью Дед Мороз не придет из-за коронавируса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей в возрасте от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения домой Деда Мороза.

Из-за коронавируса 48% родителей не будут приглашать к детям Дед Мороза и Снегурочку в гости. «Дедушку затронули ограничения для пожилых в связи с пандемией», — грустно шутят взрослые. 11% родителей все же позовут новогодних аниматоров к детям: «Устроим праздник на улице во дворе дома». В 26% семей роли Деда Мороза и Снегурочки сыграют родные и близкие. 15% родителей еще не приняли решение.

Исследование базы резюме и вакансий подтверждает снижения спроса на новогодних аниматоров: в начале декабря 2020 по сравнению с предыдущим годом количество вакансий Дедов Морозов снизилось на 60%, а резюме стало меньше на 40%.

Труд Дедов Морозов, которые все же будут работать в декабре, в Москве оценивают от 2000 до 5000 руб. за выезд. Чтобы снизить риски заразиться коронавирусом для клиентов и аниматоров event-агентства используют различные стратегии: некоторые отдают предпочтение кандидатам с отрицательными результатами теста на COVID-19, другие оформляют студию и организуют поздравление от Дедушки онлайн.

10 декабрь 09:09 | : Будни

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