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От коронавируса умер последний министр обороны СССР, восставший против ГКЧП

Как сообщают федеральные издания, маршал авиации Евгений Шапошников скончался вчера в одной из московских больниц в возрасте 78 лет от коронавирусной инфекции, отягощенной пневмонией.

25 ноября у него был диагностирован COVID-19 и пневмония. Маршала госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. 5 декабря состояние пациента ухудшилось, «резко упал уровень кислорода в крови».

Это был последний маршал советского периода, недолго занимавший пост министра обороны исчезнувшей страны.

Из биографии:

В июле 1990 года Евгения Шапошникова назначили главнокомандующим Военно-воздушных сил - заместителем министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова. Во время августовского путча 1991 года Шапошников выступил против Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. В то же время его непосредственный начальник Дмитрий Язов вошел в состав ГКЧП и, как руководитель вооруженными силами, играл одну из ключевых ролей во время государственного переворота с попыткой отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников - последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.


09 декабрь 14:15 | : Будни

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