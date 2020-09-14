Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +392 за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 392. То ли смеяться, то ли плакать над этой стабильностью…

И география поражения:

  • 127 архангелогородцев; 
  • 74 жителя Северодвинска (из них 51 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 42 новодвинца; 
  • 30 жителей Котласа и Котласского района (27 и три новых случая соответственно); 
  • 26 новых случаев заболевания выявлено в Вельском районе; 
  • по 19 — в Коношском и Приморском; 
  • 10 — в Устьянском; 
  • по 8 — в Виноградовском и Холмогорском; 
  • 7 — в Шенкурском; 
  • 6 — в Вилегодском; 
  • 5 — в Плесецком районе; 
  • 4 — в Коряжме; 
  • по 2 — в Мирном и Няндомском районе; 
  • по 1 — в Верхнетоемском, Красноборском и Лешуконском районах.

Выздоровели 610 человек.  

09 декабрь 13:54 | : Будни

Главные новости


Назло запретам! Организаторы собачьей выставки в Архангельске доигрались до проверки
Что стоит посмотреть на ARCTIC OPEN?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (110)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20