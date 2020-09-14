Коронавирус в Архангельской области: +392 за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 392. То ли смеяться, то ли плакать над этой стабильностью…
И география поражения:
- 127 архангелогородцев;
- 74 жителя Северодвинска (из них 51 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 42 новодвинца;
- 30 жителей Котласа и Котласского района (27 и три новых случая соответственно);
- 26 новых случаев заболевания выявлено в Вельском районе;
- по 19 — в Коношском и Приморском;
- 10 — в Устьянском;
- по 8 — в Виноградовском и Холмогорском;
- 7 — в Шенкурском;
- 6 — в Вилегодском;
- 5 — в Плесецком районе;
- 4 — в Коряжме;
- по 2 — в Мирном и Няндомском районе;
- по 1 — в Верхнетоемском, Красноборском и Лешуконском районах.
Выздоровели 610 человек.