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Страсти на тему выходного 31 декабря не затухают

Депутаты Госдумы предложили добавить 31 декабря к январским новогодним каникулам, не изменяя общее количество нерабочих дней. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, хотели бы россияне, чтобы последний день года стал нерабочим. В опросе приняли участие представители работающего населения России из всех округов страны.

80% россиян хотят отдыхать в последний день года. Каждый десятый против предложения о нерабочем 31 декабря.

Чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины (83%): «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими».

Решение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем Госдума оставила за главами регионов, и на данный момент уже в 14 регионах россияне будут отдыхать в последний день года. Опрос общественного мнения населения городов-миллионников (кроме Казани, где постановление о нерабочем дне уже принято) показал, что больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%). В Нижнем Новгороде и Уфе о полноценном выходном в последний день года мечтают по 82%. В Красноярске и Омске таких 80%. В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79%, в Перми — 78%, в Воронеже — 75%, в Ростове-на-Дону — 74%, в Волгограде — 73%.

09 декабрь 10:21 | : Будни

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