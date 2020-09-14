Концессия очистных сооружений Архангельска: Фракция ЛДПР в Архгордуме пока не решила, как она будет голосовать

Но по словам ее руководителя Марии Харченко, они наглядно увидели в Воронеже и Оренбурге, как там работает «Росводоканал», взявший их «Водоканалы» в концессию. И почувствовали разницу.
В телефонном интервью с ИА «Руснорд» руководитель фракции ЛДПР в Архгордуме выразила свои опасения относительно судьбы МУП «Водоканал» (хотя ранее инвестор уже вложил в МУП значительные средства, а в 2021 году планируется закрыть оставшуюся задолженность. – прим.ред.).
«С очисткой МУП, может, еще и справится, но о модернизации и движении вперед даже мечтать не приходится, - констатирует Мария Харченко. - Но я пока для себя не решила, как буду голосовать, потому что в принципе против любой концессии. Хотя… один раз мы уже согласились на концессию «Водоканала». Наши депутаты ездили и в Оренбург, и в Воронеж знакомиться с тамошним опытом. Кстати, в Воронеже раньше ситуация была такая же плачевная, а сейчас любо-дорого посмотреть».