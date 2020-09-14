Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Концессия очистных сооружений Архангельска: Фракция ЛДПР в Архгордуме пока не решила, как она будет голосовать

Но по словам ее руководителя Марии Харченко, они наглядно увидели в Воронеже и Оренбурге, как там работает «Росводоканал», взявший их «Водоканалы» в концессию. И почувствовали разницу.

В телефонном интервью с ИА «Руснорд» руководитель фракции ЛДПР в Архгордуме выразила свои опасения относительно судьбы МУП «Водоканал» (хотя ранее инвестор уже вложил в МУП значительные средства, а в 2021 году планируется закрыть оставшуюся задолженность. – прим.ред.).

«С очисткой МУП, может, еще и справится, но о модернизации и движении вперед даже мечтать не приходится, - констатирует Мария Харченко. - Но я пока для себя не решила, как буду голосовать, потому что в принципе против любой концессии. Хотя… один раз мы уже согласились на концессию «Водоканала». Наши депутаты ездили и в Оренбург, и в Воронеж знакомиться с тамошним опытом. Кстати, в Воронеже раньше ситуация была такая же плачевная, а сейчас любо-дорого посмотреть».

09 декабрь 10:06 | : Будни

Главные новости


Назло запретам! Организаторы собачьей выставки в Архангельске доигрались до проверки
Что стоит посмотреть на ARCTIC OPEN?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (106)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20