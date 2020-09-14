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Под "Вечную память". Патриарх предостерег духовенство от ковид-диссидентства

За период пандемии от коронавируса скончались около ста священнослужителей и монашествующих Русской Православной Церкви. Об этом сообщил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Открывая во вторник дистанционное заседание Священного Синода, он назвал ложью утверждения отдельных представителей духовенства о том, будто тема коронавируса придумана специально для того, чтобы отдалить народ от Церкви.

«Когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещения людей, — то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях», — сказал Предстоятель Церкви.

Участники заседания пропели «Вечную память».

09 декабрь 10:05 | : Будни / Верую

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