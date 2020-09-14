Под "Вечную память". Патриарх предостерег духовенство от ковид-диссидентства

За период пандемии от коронавируса скончались около ста священнослужителей и монашествующих Русской Православной Церкви. Об этом сообщил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Открывая во вторник дистанционное заседание Священного Синода, он назвал ложью утверждения отдельных представителей духовенства о том, будто тема коронавируса придумана специально для того, чтобы отдалить народ от Церкви.
«Когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священные одежды, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально привнесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещения людей, — то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях», — сказал Предстоятель Церкви.
Участники заседания пропели «Вечную память».