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Этот странный Новый год. Архангельская область осталась без фейерверков

В связи с неослабевающей пандемией коронавируса в Поморье власти региона задумались об очередных профилактических мерах. Направленных на то, чтобы народ меньше кучковался.

Из постановления областного правительства:

"Запрет на проведение таких массовых мероприятий, как банкеты, фуршеты и корпоративы (в данном случае новогодние), будет продлен. Во избежание массового скопления большого количества людей в местах, где традиционно проводятся ночные новогодние представления и фейерверки, проведение таких мероприятий разрешено не будет".

С банкетами-фуршетами и прочими корпоративами еще более-менее понятно, хотя перевести их в привычный еще с советских времен формат дружеских посиделок за закрытыми дверями кабинетов не представляет особой сложности.

Наблюдателей удивляет другое – каким образом запуск фейерверков, проводимый исключительно на свежем воздухе и с естественным для подобных аттракционов соблюдением социальной дистанции, предписанной Роспотребнадзором, может повлиять на ухудшение эпидситуации?

Тоже касается и традиционных уличных новогодних представлений, так любимых маленькими жителями нашего не самого веселого региона

09 декабрь 08:11 | : Будни

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