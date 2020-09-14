Александр Петухов: Я буду голосовать за передачу в концессию центральных очистных сооружений Архангельска

Потому что и водоснабжение, и очистка должны находиться в одних руках.
На призыв ИА «Руснорд» высказать свое мнение по поводу будущей концессии центральных очистных сооружений канализации Архангельска продолжают откликаться депутаты Городской Думы. Именно им предстоит принять решение и согласовать передачу в концессию дочерней структуре «Росводоканала» - «РВК-Архангельск» очистные сооружения, которые после банкротства Соломбальского ЦБК, ранее содержавшего их, достались городу в наиплачевнейшем состоянии.
Депутат Гордумы от фракции КПРФ Александр Петухов считает, что будет голосовать «за» концессию и рассказывает, почему:
- Недавно нам, депутатам, демонстрировали видеопрезентацию этого проекта. На сегодняшний день состояние очистных сооружений бывшего СЦБК безобразное. Убито все, и бетон, и железо, картинка как из голливудского фильма про Апокалипсис. Все существующие нормативы по водоочистке нарушены, это ни для кого не секрет.
Конечно, городу не потянуть масштабную модернизацию столь объемных размеров и сложных в техническом плане сооружений, соответствующий МУП и так находится в банкротном состоянии. Зато у «Росводоканала» есть деньги, это огромная и богатая компания. По моему мнению, и водоснабжение и очистка должны находиться в одних руках – «РВК-Архангельск».
Поэтому я буду голосовать за концессию, хотя отдельные товарищи по партии меня критикуют за такую позицию. Но мы, современные коммунисты, за плюрализм мнений и диалог.