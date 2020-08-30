+396 заболевших, +44 умерших. Новые данные по COVID в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили коронавирус еще 396 человек.
Среди них:
Среди новых случаев также один завозной: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся с отдыха в Турции.
Выздоровели 115.
Кроме того, подведены итоги работы комиссии по разбору летальных случаев за две недели. По результатам анализа 68 пакетов документов установлено, что 44 человека скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, остальные — от иных заболеваний. Таким образом, по состоянию на 8 декабря в регионе официально подтверждено 433 летальных случая от COVID-19.