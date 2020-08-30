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Пётр Ватутин: Объективно - собственных средств у города на реконструкцию очистных сооружений нет

И взять их неоткуда. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Архангельской городской Думе рассказал ИА «Руснорд» о своей деловой поездке в Воронеж и прокомментировал главный вопрос предстоящей сессии:

- На встрече с Председателем Воронежской городской Думы Владимиром Ходыревым, депутатами и руководством местного «Водоканала» МЫ обсудили работу водопроводно-канализационного хозяйства Воронежа. После этого посетили несколько объектов предприятия и посмотрели результат работы РВК (федеральная группа компаний «Росводоканал», имеющая присутствие в семи регионах РФ. – прим.ред.).

Воронеж стал первым в России городом-миллионером, который решился на концессию систем водоснабжения и водоотведения. Время показало, что это был правильный выбор.

Очистные сооружения передавались в запущенном состоянии. Ситуация была схожей с Архангельском. Сейчас мы увидели, что очистные сооружения Воронежа и Архангельска – это небо и земля.

Замечу, что речь идёт только о промежуточном итоге работы «РВК-Воронеж», так как модернизация очистных ещё не закончена.

Думаю, что Архангельск должен пойти по этому пути. Объективно: собственных средств у города на реконструкцию нет. Взять их неоткуда. А концессия – это реальный шанс провести модернизацию, если мы хотим сохранить и восстановить очистные сооружения города.

08 декабрь 13:42 | : Будни

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