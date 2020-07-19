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Они убирают Архангельск

Руководство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области на рабочей встрече с представителем администрации МО «Город Архангельск» обсудили  исполнение обязательных и исправительных работ.

С начала 2020 года филиалами УИИ регионального УФСИН, расположенными в столице Поморья, было принято к исполнению 181 приговор в отношении осужденных к обязательным работам и 260 приговоров к исправительным работам. Согласно законодательству органы местного самоуправления совместно с сотрудниками УФСИН  участвуют в исполнении вышеуказанных наказаний.

В ходе встречи был затронут вопрос поиска новых рабочих мест для осужденных к исправительным работам, а также согласован перечень объектов и виды работ для осужденных к обязательным работам. Кроме этого стороны диалога разработали порядок действий администраций территориальных округов при их исполнении.

На сегодняшний день в перечень организаций для лиц, которым назначено административное или уголовное наказание в виде обязательных работ, включены 30 организаций города.  Осужденные занимаются работами, не требующими специальной подготовки, как правило, они связаны  с уборкой и благоустройством территорий муниципальных округов.

На протяжении многих лет в Архангельске именно осужденные убирают территорию благотворительной организации «Долг» и госпиталя для ветеранов всех войн, где занимаются также мелкими ремонтными работами, поддерживают порядок около мемориала «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище, «Рябиновой аллее» на проспекте Троицком.

Сотрудники УИИ, направляя осужденных для отбывания наказания, проводят с ними беседы, в которых разъясняет, что они будут ухаживать за захоронениями военнослужащих, отдавших жизнь за Родину при выполнении воинского долга. С каждым осужденным проводится беседа, в которой разъясняется значимость выполняемой работы для общества.

 

07 декабрь 10:48 | : Будни

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