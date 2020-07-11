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181 – наш, один из Москвы. Суточная статистика COVID-19 в Поморье

За последние сутки на территории Архангельской области выявлены 182 новых случаев заражения коронавирусом.

Их география:

  • 97 архангелогородцев;
  • 17 котлашан;
  • 15 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
  • 9 новых случаев выявлены в Вельском районе;
  • 8 — в Приморском районе;
  • по 6 — в Коряжме, Няндомском и Вилегодском районах;
  • 5 — в Новодвинске;
  • 4 — в Мирном;
  • по 2 — Шенкурском, Котласском и Ленском районах;
  • по 1 — в Коношском и Красноборском районах.

Плюс зафиксирован один завозной прецедент из Москвы.

Выздоровели 70 человек.

07 октябрь 15:23 | : Будни

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