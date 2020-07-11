181 – наш, один из Москвы. Суточная статистика COVID-19 в Поморье

За последние сутки на территории Архангельской области выявлены 182 новых случаев заражения коронавирусом.
Их география:
- 97 архангелогородцев;
- 17 котлашан;
- 15 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник одного из градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 9 новых случаев выявлены в Вельском районе;
- 8 — в Приморском районе;
- по 6 — в Коряжме, Няндомском и Вилегодском районах;
- 5 — в Новодвинске;
- 4 — в Мирном;
- по 2 — Шенкурском, Котласском и Ленском районах;
- по 1 — в Коношском и Красноборском районах.
Плюс зафиксирован один завозной прецедент из Москвы.
Выздоровели 70 человек.