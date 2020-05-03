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Православная церковь против светских норм изъятия детей из семьи

Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, подготовлен в логике «презумпции виновности родителей» и уменьшает возможность их правовой защиты от злоупотреблений органов опеки, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, сообщает сайт РИА Новости.

Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас ранее внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме, при этом решение должно приниматься в экстренном порядке, в течение 24 часов.

«Действительно бывают случаи злоупотреблений родителями, но это не значит, что все семьи априори должны стать заранее виновными в возможных нарушениях. Я бы назвал это "презумпцией виновности родителей". Именно такого рода логика присутствует в ряде положений закона № 986679-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сказал священник Федор Лукьянов.

Принятие этого законопроекта, считают в патриаршей комиссии, «повлечет серьезную опасность для российских семей».

Согласно документу, лицам, которым стало известно об угрозе для жизни и здоровья ребенка, вменяется в обязанность сообщать об этом в органы опеки. Представитель Церкви обратил внимание на то, что сегодня у родителей есть возможность оспорить необоснованный отбор ребенка опекой в суде, и при наличии квалифицированной правовой помощи есть вероятность судебного пересмотра такого решения. В случае же экстренного принятия решения судами у родителей не будет практической возможности воспользоваться квалифицированной правовой помощью, отметил священник.

«И сколько бы ни было времени у суда на принятие решения — 24 или 72 часа — семья все равно не успеет даже приготовиться к защите своих интересов. Дети — это не штрафы за нарушение правил дорожного движения. И их "автоматизированное" изъятие способно создать мощную волну социальной напряженности, перевести родительское сообщество в протестную область», — считает отец Федор.

Также, по его словам, в законопроекте «сохранена расплывчатая и на практике подверженная максимально широкому толкованию формулировка основания для отобрания ребенка в виде "угрозы его жизни и здоровью"».

«Фактически законопроект сохраняет возможности для злоупотреблений со стороны органов опеки и не увеличивает, а уменьшает уровень реальной правовой защиты семьи и прав родителей с детьми от злоупотреблений», — отметил собеседник РИА Новости.

Он также обратил внимание на то, что рабочая группа в Совете Федерации под руководством сенатора Елены Мизулиной со своей стороны подготовила пакет законопроектов, направленных на реальное решение проблемы отобрания детей у родителей. При этом инициативы готовились при широком участии экспертов просемейных общественных организаций, заметил священник.

Данный пакет, по его словам, «предполагает принципиально иную модель защиты прав ребенка, оказавшегося в опасности, минимизирующую риски нарушения прав семьи и ее произвольного разрушения».

«Нормы законопроекта обеспечивают серьезное усиление защиты семьи, брака, основополагающих прав родителей, в том числе защиту семьи от произвольного вмешательства в семейную жизнь. Закон устраняет сложившийся в системе российского права обвинительный уклон в отношении семьи, а также ситуацию, в которой защита детей от посягательств, имеющих уголовно-правовой характер, осуществляется посредством норм семейного права, а не норм права уголовно-процессуального», — сказал представитель Церкви.

Те же законодательные инициативы, которые угрожают целостности семьи, лишают родителей права воспитывать своих детей и ставят их «в зависимость от административного произвола», не должны «получать "зеленый свет" в парламенте, так как категорически не поддерживаются ни семьями, ни общественностью, ни родительским сообществом», подчеркнул глава Патриаршей комиссии.

«Наш Патриарх призывает государство и общество следовать правилу "не навреди". Голос Церкви всегда звучит предупреждением и, подобно человеческой совести, напоминает нам, что семья — это ковчег нравственности и свободы человека. Семья призвана защищать общество и человеческую личность от нравственного распада», — заключил священник.

На прошлой неделе Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте Московской Патриархии. Инициативу Патриарха Кирилла уже поддержали глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

(по материалам Архангельской епархии)

06 октябрь 09:20 | : Будни / Верую

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