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Россияне выбирают тест, а не вакцинацию

Россиян, однозначно согласных сделать тест на коронавирус, в 1,7 раза больше, чем тех, кто полностью готов к вакцинации. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

28% россиян однозначно согласны сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, 36% — скорее согласны. Мужчин, однозначно готовых к прививке, больше, чем женщин (31 и 24% соответственно). Больше всего же тех, кто полностью согласен на вакцинацию, среди молодежи до 24 лет (36%).

Вакцина от коронавируса пока не разработана, а вот тест на коронавирус уже активно используется для диагностики. 48% россиян однозначно согласны пройти тест при наличии такой возможности, еще 32% — скорее согласны. Женщин, полностью готовых пройти диагностику на коронавирус, больше, чем мужчин (52 и 43% соответственно). Среди молодежи до 24 лет однозначно готовых пройти тест больше всего — 57%.

Впрочем, несмотря на то, что тест на коронавирус среди россиян потенциально более популярен, чем вакцинация, с января этого года, когда угроза китайского коронавируса казалась далека и призрачна, число россиян, однозначно готовых сделать прививку, выросло в 2 раза: с 14 до 28%.

06 октябрь 07:36 | : Будни

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