Расписание будущих транспортных коллапсов в Архангельске

Вчера все социальные сети облетели фотографии (и видеокадры) жутких автомобильных пробок в областной столице. Люди стояли часами… выходили из машин, знакомились… вместе поминали (с применением обсценной лексики) тех, кто всё это затеял.
Транспортный коллапс напрямую связан с суточным закрытием железнодорожного моста через Северную Двину. Примечательно, что одновременно на втором мосту (Краснофлотском), связывающим правый и левый берега, проходили ремонтные работы с ограничением движения автотранспорта.
Наблюдатели теряются в догадках, неужели эти действия нельзя было развести по времени, а работы проводить в период белых ночей.
Публикуем расписание дальнейших суточных закрытий (в 9 утра до 5 утра следующего дня) для корректировки своих планов.
Октябрь: 12 (понедельник), 18 (воскресенье), 28 (среда).
Ноябрь: 1 (воскресенье), 11 (среда), 15 (воскресенье), 24 (вторник).
И будет вам (нам) счастье!