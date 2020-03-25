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Расписание будущих транспортных коллапсов в Архангельске

Вчера все социальные сети облетели фотографии (и видеокадры) жутких автомобильных пробок в областной столице. Люди стояли часами… выходили из машин, знакомились… вместе поминали (с применением обсценной лексики) тех, кто всё это затеял.

Транспортный коллапс напрямую связан с суточным закрытием железнодорожного моста через Северную Двину. Примечательно, что одновременно на втором мосту (Краснофлотском), связывающим правый и левый берега, проходили ремонтные работы с ограничением движения автотранспорта.

Наблюдатели теряются в догадках, неужели эти действия нельзя было развести по времени, а работы проводить в период белых ночей.

Публикуем расписание дальнейших суточных закрытий (в 9 утра до 5 утра следующего дня) для корректировки своих планов.

Октябрь: 12 (понедельник), 18 (воскресенье), 28 (среда).

Ноябрь: 1 (воскресенье), 11 (среда), 15 (воскресенье), 24 (вторник).

И будет вам (нам) счастье!  

05 октябрь 16:01 | : Будни

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