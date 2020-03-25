Рост заболеваемости COVID-19 в Поморье: +187 случаев за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области зафиксированы и подтверждены 187 новых случаев заражения коронавирусом.
Их география:
- 84 архангелогородца;
- 38 котлашан;
- 14 северодвинцев (шестеро из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий);
- 12 новых случаев выявлено в Ленском районе;
- 11 — в Новодвинске;
- 7 — в Плесецком районе;
- по 3 — в Красноборском, Приморском, Котласском и Онежском районах;
- по 2 — в Каргопольском и Вилегодском районах;
- по одному — в Коряжме и Мирном, а также в Пинежском, Холмогорском и Вельском районах.
Общая динамика прошедшей недели:
- 28 сентября — 131;
- 29 сентября — 141;
- 30 сентября — 147;
- 1 октября — 160;
- 2 октября — 177;
- 3 октября — 179;
- 4 октября — 187.
- Выписаны как выздоровевшие... смешно сказать... 23 человека.
Так же наблюдатели ждут пояснений – откуда (отчего) взялся очаг инфекции именно в Котласском р-не?