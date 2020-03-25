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Рост заболеваемости COVID-19 в Поморье: +187 случаев за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области зафиксированы и подтверждены 187 новых случаев заражения коронавирусом.

Их география:

  • 84 архангелогородца;
  • 38 котлашан;
  • 14 северодвинцев (шестеро из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий);
  • 12 новых случаев выявлено в Ленском районе;
  • 11 — в Новодвинске;
  • 7 — в Плесецком районе;
  • по 3 — в Красноборском, Приморском, Котласском и Онежском районах;
  • по 2 — в Каргопольском и Вилегодском районах;
  • по одному — в Коряжме и Мирном, а также в Пинежском, Холмогорском и Вельском районах.

Общая динамика прошедшей недели:

  • 28 сентября — 131;
  • 29 сентября — 141;
  • 30 сентября — 147;
  • 1 октября — 160;
  • 2 октября — 177;
  • 3 октября — 179;
  • 4 октября — 187.
  • Выписаны как выздоровевшие... смешно сказать... 23 человека.

Так же наблюдатели ждут пояснений – откуда (отчего) взялся очаг инфекции именно в Котласском р-не?

05 октябрь 13:39 | : Будни

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