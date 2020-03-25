В Плесецке полковник сменил генерала на посту начальника космодрома

Вчера личному составу космодрома Плесецк был представлен их новый начальник
Впрочем, хорошо им известный – полковник Николай Башляев до этого занимал должность начальник штаба.
Но протокол есть протокол – президентский указ о новом назначении зачитал прибывший на космодром заместитель главнокомандующего Военно-космических сил России генерал-полковник Александр Головко.
Соответственно в отставку за выслугой лет ушел генерал-майор Николай Нестерчук, возглавлявший северным космодромом с 2013 по 2020 год. Командующий Космическими войсками зачитал в его адрес благодарственное письмо за безупречную службу.