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Александр Цыбульский: Дистанционка не заменит личного общения с учителем

Губернатор Архангельской области поздравил педагогов с их профессиональным праздником:

- Мы много говорим сегодня о самообразовании, о возможностях, которые открывают цифровые технологии, о "короткой" связи на десятках платформ онлайн-общения.

Всё это здорово, и, как говорится, в ногу со временем. И я за то, чтобы в системе образования использовались все возможные и доступные форматы, которые позволяют получать качественные знания.

Но всё то новое, что даёт нам современный, стремительно меняющийся мир, то, чему мы, может быть, иногда пытаемся сопротивляться, на самом деле, поднимает на особую высоту ценность личного общения друг с другом, личного контакта с педагогом, возможность смотреть в глаза учителя и через это постигать особую силу знаний.

У каждого из нас были, есть и будут учителя. Большинство из нас помнят и ценят их на протяжении всей жизни. Каждому, кто причастен к миру образования, желаю своей работой заслужить эту память и видеть результат своего труда в каждый день взрослеющих учениках!

С Днем учителя!

 

05 октябрь 09:10 | : Будни

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