Сегодня в Архангельске закроют железнодорожный мост. Для всех

Сегодня, 4 августа, железнодорожный мост в областной столице закроют и для автотранспорта, и для пешеходов.
Ограничения действуют с 9 утра воскресенья до 5 утра понедельника. Что называется – ни проехать, ни пройти.
Судя по реакции в соцсетях, жители трех городов и прилегающих поселков не очень-то рады этому объявлению… прогнозируются воскресные пробки на Московском и Ленинградском проспектах.
Так же будут изменены маршруты некоторых автобусов.
Как сообщила городская администрация, это связано с ремонтом моста, специально выбран день наименьшей его загрузки.