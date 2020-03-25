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Сегодня в Архангельске закроют железнодорожный мост. Для всех

Сегодня, 4 августа, железнодорожный мост в областной столице закроют и для автотранспорта, и для пешеходов.

Ограничения действуют с 9 утра воскресенья до 5 утра понедельника. Что называется – ни проехать, ни пройти.

Судя по реакции в соцсетях, жители трех городов и прилегающих поселков не очень-то рады этому объявлению… прогнозируются воскресные пробки на Московском и Ленинградском проспектах.

Так же будут изменены маршруты некоторых автобусов.

Как сообщила городская администрация, это связано с ремонтом моста, специально выбран день наименьшей его загрузки.

04 октябрь 07:42 | : Будни

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