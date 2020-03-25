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+160. COVID в Поморье растет как на дрожжах

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области были инфицированы коронавирусом еще 160 человек.

Их «среда обитания»:

  • 65 архангелогородцев;
  • 23 котлошанина;
  • 13 северодвинцев (шестеро из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
  • 10 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
  • 9 — в Вельском районе;
  • 8 — в Мирном;
  • по 6 — в Коряжме и Устьянском районе;
  • 5 — в Вилегодском районе;
  • 3 — в Котласском и Приморском районах;
  • по 2 — в Новодвинске и Няндомском районе;
  • по одному — в Красноборском, Виноградовском, Онежском, Верхнетоемском и Ленском районах.

Выздоровели 51 пациент.

Состоялись два заседания комиссии по анализу летальных случаев. По итогам рассмотрения 57 пакетов документов установлено, что 43 человека скончались от осложнений, полученных в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, а 14 человек — от иных заболеваний.

02 октябрь 14:33 | : Будни

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