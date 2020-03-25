+160. COVID в Поморье растет как на дрожжах

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области были инфицированы коронавирусом еще 160 человек.
Их «среда обитания»:
- 65 архангелогородцев;
- 23 котлошанина;
- 13 северодвинцев (шестеро из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 10 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- 9 — в Вельском районе;
- 8 — в Мирном;
- по 6 — в Коряжме и Устьянском районе;
- 5 — в Вилегодском районе;
- 3 — в Котласском и Приморском районах;
- по 2 — в Новодвинске и Няндомском районе;
- по одному — в Красноборском, Виноградовском, Онежском, Верхнетоемском и Ленском районах.
Выздоровели 51 пациент.
Состоялись два заседания комиссии по анализу летальных случаев. По итогам рассмотрения 57 пакетов документов установлено, что 43 человека скончались от осложнений, полученных в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, а 14 человек — от иных заболеваний.