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В Архангельске идет борьба не только с аварийными домами

Но и с аварийными деревьями…

За счет муниципального бюджета и средств, дополнительно выделенных городу из областной казны на благоустройство территорий, будет убрано 200 деревьев. На эти цели предусмотрено 1 млн. 438 тыс. рублей.

- Предварительно проводилась большая подготовительная работа, чтобы оценить, где необходим свод, а где кронирование. Перечень формировался по результатам мониторинга и заявкам, поступившим от жителей, - пояснил заместитель главы администрации Октябрьского округа Димитрий Рубцов.

 

Работы будут проводиться по следующим адресам:

 

- пр. Обводный канал, 121 – ул. Гагарина, 40: кронирование - 3, свод – 4;

- ул. Суворова, 9/1: кронирование – 1;

- ул. Комсомольская, 53: кронирование – 5;

- проезд Бадигина, 4/1: свод - 1;

- ул. Воскресенская, 89: кронирование – 4;

- ул. Тимме, 16/1 – 18/1: свод - 5 , кронирование – 8;

- пр. Новгородский, 170: свод – 1;

- пр. Обводный канал, 70: кронирование – 10;

- пр. Обводный канал, 95-97: свод – 3, кронирование – 11;

- ул. Гайдара, 36: свод – 1;

- ул. Гайдара, 12: свод – 3, кронирование – 2;

- ул. Логинова, 24 – 24/1: свод – 2, кронирование – 3;

- ул. Логинова, 72: свод – 3, кронирование – 3;

- ул. Логинова, 72/1: свод – 5;

- пр. Обводный канал, 97: кронирование – 16;

- ул. Комсомольская, 38-40: свод – 2;

- ул. Комсомольская, 44-46: кронирование – 3;

- ул. Комсомольская, 41-43 (по пр. Ломоносова): свод – 1, кронирование – 1;

- ул. Комсомольская, 43/1: свод - 2, кронирование – 9;

- в районе пр. Ломоносова, 26/1 и пр. Ломоносова, 158 (у детской площадки): кронирование – 5;

- на перекрестке ул. Садовая и пр. Новгородский у аптеки: кронирование – 4;

- ул. Свободы, 61/1: свод – 3;

- ул. Суфтина, 35 (с главного фасада): свод – 1;

- ул. Воскресенсая, 101/1-3: кронирование – 27;

- ул. Воскресенская, 81-83: кронирование – 11;

- пр. Троицкий, 130 (у школы): кронирование – 7;

- пр. Дзержинского, 21/1 (у 4 подъезда): кронирование – 8;

- ул. Аэропорт Архангельск, 7/9: свод – 2;

- ул. Кегостровская, 50: кронирование – 10;

- о. Кего вдоль центральной дороги: кронирование – 10.  

02 октябрь 11:20 | : Будни

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