Суточный прирост COVID в Поморье приблизился к отметке в 150

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 104 человека. А всего с начала пандемии вылечились
10 894 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 147 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
58 архангелогородцев;
34 жителя Котласского района;
14 северодвинцев;
11 новодвинцев;
7 новых случаев зафиксировано в Вельском районе;
6 – в Вилегодском районе;
по 3 – в Коряжме и Приморском районе;
по 2 – в Холмогорском, Няндомском, Красноборском и Мезенском районах:
по 1 - в Мирном, а также в Онежском и Плесецком р-нах.