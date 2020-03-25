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Суточный прирост COVID в Поморье приблизился к отметке в 150

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 104 человека. А всего с начала пандемии вылечились

10 894 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 147 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

58 архангелогородцев;

34 жителя Котласского района;

14 северодвинцев;

11 новодвинцев;

7 новых случаев зафиксировано в Вельском районе;

6 – в Вилегодском районе;

по 3 – в Коряжме и Приморском районе;

по 2 – в Холмогорском, Няндомском, Красноборском и Мезенском районах:

по 1 -  в Мирном, а также в Онежском и Плесецком р-нах.

01 октябрь 14:25 | : Будни

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