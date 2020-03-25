Архангельская ГИБДД: Без подпрыгиваний, но с ключами

Вчера в Архангельске в торжественной обстановке начальник регионального Управления МВД генерал-майор полиции Александр Прядко вручил ключи от новых машин сотрудникам ГИБДД.
16 новых патрульных автобилей на базе «Шкода Октавия» обладают хорошими динамическими характеристиками. В них установлено современное оборудование, в том числе комплексы регистрации информации, позволяющие производить видеозапись окружающей обстановки, а также аудиофиксацию разговора. Кроме того, все транспортные средства оборудованы терминальными устройствами навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС/GPS.
Новые служебные автомобили получили подразделения ГИБДД города Архангельска, Северодвинска, Приморского, Котласского, Вельского, Коношского, Плесецкого, Устьянского и Виноградовского районов.
- В Министерстве внутренних дел ваша служба является одной из основных, фундаментальных. От принятия вами быстрого и грамотного решения напрямую зависит жизнь и здоровье граждан. Сегодня мы передаем в подразделения Госавтоинспекции 16 новых автомобилей, управляя которыми, вы в состоянии решать любые задачи, возложенные на вас Министром, Президентом и народом Российской Федерации, - вручая полицейским ключи от новых автомобилей, отметил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Александр Прядко.
Александр Александрович осмотрел одну из машин, лично оценив ее комплектацию и готовность к работе.
В самое ближайшее время новые патрульные автомобили выйдут на дороги Архангельской области.