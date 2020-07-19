COVID в Архангельской области: плюс 131, минус 35

За последний сутки областной референс-центр выявил 131 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией:
- 62 — в Архангельске;
- 16 — в Котласском районе;
- 12 — в Северодвинске (семь — на градообразующих предприятиях);
- 11 — в Холмогорском районе;
- 6 — в Няндомском районе;
- по 3— в Мирном, Виноградовском, Приморском и Вельском районах;
- по 2 — в Коряжме, Каргопольском и Ленском районах;
- по одному — в Новодвинске, Красноборском, Онежском, Коношском, Лешуконском и Плесецком районах.
В то же время, за сутки в регионе поправились 35 больных коронавирусом... так себе пропорция.