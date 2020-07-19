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COVID в Архангельской области: плюс 131, минус 35

За последний сутки областной референс-центр выявил 131 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией:

  • 62 — в Архангельске;
  • 16 — в Котласском районе;
  • 12 — в Северодвинске (семь — на градообразующих предприятиях);
  • 11 — в Холмогорском районе;
  • 6 — в Няндомском районе;
  • по 3— в Мирном, Виноградовском, Приморском и Вельском районах;
  • по 2 — в Коряжме, Каргопольском и Ленском районах;
  • по одному — в Новодвинске, Красноборском, Онежском, Коношском, Лешуконском и Плесецком районах.

В то же время, за сутки в регионе поправились 35 больных коронавирусом... так себе пропорция.

 

29 сентябрь 13:52 | : Будни

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