Архангельский «Силовичок» - патриотизм или идиотизм?

В Архангельске силами местной «Юнармии» появилась детская игровая площадка «Силовичок».
Редакция ИА RUSNORD пока не выяснила ее месторасположение, но, судя по фотографиям, это территория военного городка – на заднем фоне видны характерные плакаты и объекты.
В игровой зоне установлены карусели в виде нарочито «мультяшных» танков и самолетов, поставлены «крестики-нолики» с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано «Я люблю Юнармию».
Наблюдатели считают уже само название детского парка аттракционов неудачным. В современной реальности слово «силовик» больше ассоциируется с разгоном демонстраций собственных граждан, чем с защитой Родины от внешнего врага.
Также непонятно, зачем было сколачивать карикатурные макеты военной техники вместо того, чтобы установить списанные с вооружения реальные образцы, как часто делается на аналогичных объектах в других городах.
Особое восхищение в местных условиях вызывает известный лозунг российской десантуры «Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай»… как символ «безбарьерной среды» областного центра.
Наблюдатели интересуются – какой бюджет был освоен при строительстве этого военного «диснейлэнда»?
О том, как наши дети устали от милитаристской пропаганды, читайте здесь.
(фото https://tjournal.ru/flood/217132-detskaya-ploshchadka-silovichok-v-arhangelske)