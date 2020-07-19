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Ни дня без ста. COVID в Поморье разыгрался не на шутку

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом на территории Архангельской области увеличилось еще на 124 человека.

Динамика распространения:

  • 40 архангелогородцев;
  • 40 жителей Котласского района;
  • 13 новых случаев зафиксировано в Ленском районе;
  • 7 — в Северодвинске (трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
  • 6— в Холмогорском районе;
  • по 4 — в Плесецком и Вилегодском районах;
  • по 3 — в Приморском и Красноборском районах;
  • 2 — в Няндомском районе;
  • один — в Мирном.
  • Кроме того в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Мурманской области, посетившего в недобрый час наш регион.

А выздоровело всего 20… даже не смешно.

28 сентябрь 14:01 | : Будни

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