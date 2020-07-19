Ни дня без ста. COVID в Поморье разыгрался не на шутку

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом на территории Архангельской области увеличилось еще на 124 человека.
Динамика распространения:
- 40 архангелогородцев;
- 40 жителей Котласского района;
- 13 новых случаев зафиксировано в Ленском районе;
- 7 — в Северодвинске (трое из заболевших — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 6— в Холмогорском районе;
- по 4 — в Плесецком и Вилегодском районах;
- по 3 — в Приморском и Красноборском районах;
- 2 — в Няндомском районе;
- один — в Мирном.
- Кроме того в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Мурманской области, посетившего в недобрый час наш регион.
А выздоровело всего 20… даже не смешно.