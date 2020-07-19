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Архангельская область на 71-м месте в рейтинге ЗОЖ

Основными показателями для составления рейтинга российских регионов по приверженности здоровому образу жизни годовое потребление алкоголя и табачных изделий на душу населения, ситуация с наркоманией, распространенность спортивных занятий и условия труда на местных предприятиях промышленности.

В составление рейтинга принимали участие не только Минздрав, но Генпрокуратура и наркоконтроль.

На последних местах оказались ЕАО, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область. 

Среди самых здоровых превалируют национальные республики с высокой плотностью мусульманского населения – Дагестан, Чечня, Адыгея и примкнувший к ним Краснодарский край.

Архангельская область оказалась на 71-м месте между Ненецким автономным округом и Кемеровской областью.

28 сентябрь 06:54 | : Будни

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