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Коронавирус в Поморье пошел вразнос: +151 случай за сутки

А в Архангельске-то…

По данным регионального оперштаба за одни сутки в Архангельской области за прошедшие сутки был инфицирован 151 человек.

Жуткая статистика для жителей областного центра:

98(!) архангелогородцев;

  • 9 новых случаев — в Онежском районе;
  • по 6 — в Устьянском и Котласском районах;
  • по 5 — в Северодвинске (три — на градообразующих предприятиях), Вельском, Няндомском и Красноборском районах;
  • 4 — в Коряжме;
  • по 2 — в Вилегодском, Ленском районах и Новодвинске;
  • по одному случаю — в Верхнетоемском и Приморском районах.

Ну и вылечились 116… но от этого ненамного легче.

25 сентябрь 16:47 | : Будни

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