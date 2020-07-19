Коронавирус в Поморье пошел вразнос: +151 случай за сутки

А в Архангельске-то…
По данным регионального оперштаба за одни сутки в Архангельской области за прошедшие сутки был инфицирован 151 человек.
Жуткая статистика для жителей областного центра:
98(!) архангелогородцев;
- 9 новых случаев — в Онежском районе;
- по 6 — в Устьянском и Котласском районах;
- по 5 — в Северодвинске (три — на градообразующих предприятиях), Вельском, Няндомском и Красноборском районах;
- 4 — в Коряжме;
- по 2 — в Вилегодском, Ленском районах и Новодвинске;
- по одному случаю — в Верхнетоемском и Приморском районах.
Ну и вылечились 116… но от этого ненамного легче.