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В Архангельскую область пришла вакцина от коронавируса

Как и было обещано ранее, в Архангельскую область поступила пилотная партия чудодейственной (по уверениям разработчиков) вакцины марки Гам-КОВИД-Вак в количестве 42 доз.

Об этом сегодня сообщил глава регионального Минздрава Антон Карпунов.

Он же (сам переживший инфицирование) сообщил, что вакцинации в первую голову подлежат сотрудники медицинских учреждений, работающее в «красной зоне риска».

Ситуация с пандемией в стране настолько серьезная и находится под таким строгим контролем, что вряд ли стоит искать спасительные ампулы на черном рынке… стопроцентно нарветесь на фальсификат.

Напомним, что на недавнем брифинге губернатор Александр Цыбульский озвучил обещание министра здравоохранения РФ – вакцина в промышленных масштабах начнет поступать в Поморье с начала ноября.

25 сентябрь 15:08 | : Будни

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