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По фиг COVID. Большинство россиян против прививок и карантина

Количество россиян, говорящих о необходимости карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза. Однозначно готов к вакцинации от COVID-19 сегодня лишь каждый десятый россиянин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что россияне думают о введении строгого карантина и планируют ли сделать прививку от коронавируса. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом. 

Чаще остальных за введение карантина в стране высказывались россияне моложе 24 лет (20%). По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным полгода назад, число россиян, убежденных в том, что в стране следует вводить карантин, уменьшилось в 2,5 раза: 40% в марте и 16% сейчас. 

Однозначно готов сделать прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медучреждения, лишь 1 из 10 россиян, еще 24% склоняются к вакцинации. Треть россиян однозначно против вакцинации от коронавируса, еще столько же — скорее против (по 33%). 

Респондентов, полностью и скорее готовых сделать прививку, среди мужчин больше, чем среди женщин: 37 и 30% соответственно. Россияне с доходом от 80 тыс. руб. лояльнее вакцинации, чем граждане с более низким доходом (39%). Но больше всего полностью и скорее готовых сделать прививку — среди молодежи до 24 лет (40%).

Несмотря на положительную оценку усилий России по созданию вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения, россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, становится все меньше. Сейчас лишь каждый десятый однозначно готов к вакцинации от вируса, в марте и апреле энтузиастов было по 28%.

25 сентябрь 08:00 | : Будни

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