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В ночь на субботу Архангельск сидит без воды. Надо

Как сообщила пресс-служба компании «РВК-Архангельск», в ночь с 25 на 26 сентября с 23.00 до 07.00 водоснабжение будет отключено во всех районах областной столицы, кроме Северного округа, поселков Силикатный, Аэропорт и Экономия.

Данная мера необходима для проведения ремонтных работ на коммунальных сетях.

Разъяснение от «РВК-Архангельск»:

«Это мера вынужденная, но необходимая. Чтобы минимизировать неудобства горожан, проведение работ мы запланировали в ночное время. Специалисты нашего предприятия проверят основное и вспомогательное оборудование, выполнят его наладку, а где необходимо – заменят запорную арматуру. Мы должны убедиться на сто процентов, что ключевые объекты городской системы водоснабжения подготовлены для эксплуатации в зимних условиях».

Традиционно советуем сделать запас воды.

24 сентябрь 13:52 | : Будни

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