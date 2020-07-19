В ночь на субботу Архангельск сидит без воды. Надо

Как сообщила пресс-служба компании «РВК-Архангельск», в ночь с 25 на 26 сентября с 23.00 до 07.00 водоснабжение будет отключено во всех районах областной столицы, кроме Северного округа, поселков Силикатный, Аэропорт и Экономия.
Данная мера необходима для проведения ремонтных работ на коммунальных сетях.
Разъяснение от «РВК-Архангельск»:
«Это мера вынужденная, но необходимая. Чтобы минимизировать неудобства горожан, проведение работ мы запланировали в ночное время. Специалисты нашего предприятия проверят основное и вспомогательное оборудование, выполнят его наладку, а где необходимо – заменят запорную арматуру. Мы должны убедиться на сто процентов, что ключевые объекты городской системы водоснабжения подготовлены для эксплуатации в зимних условиях».
Традиционно советуем сделать запас воды.