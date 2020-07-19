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Котласский район сравнялся Архангельском по суточной заболеваемости COVID

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 70 человек. А всего С начала пандемии вылечились 10 344 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 98 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

33 архангелогородца;

32 новых случая – в Котласском районе;

14 - в Северодвинске (один из них – сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

8 - в Вилегодском районе;

3 - в Ленском районе;

2– в Приморском районе;

по одному случаю - в Холмогорском, Красноборском, Виноградовском, Вельском районах, Коряжме и Мирном.

24 сентябрь 13:13 | : Будни

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