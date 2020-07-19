Котласский район сравнялся Архангельском по суточной заболеваемости COVID

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 70 человек. А всего С начала пандемии вылечились 10 344 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлен 98 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
33 архангелогородца;
32 новых случая – в Котласском районе;
14 - в Северодвинске (один из них – сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
8 - в Вилегодском районе;
3 - в Ленском районе;
2– в Приморском районе;
по одному случаю - в Холмогорском, Красноборском, Виноградовском, Вельском районах, Коряжме и Мирном.