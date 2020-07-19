COVID-19 в Архангельской области: +102. Столица региона в безусловных лидерах

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили ковид 100 человек, плюс 2 завозных случая.
Из них:
- 50 — в Архангельске;
- 26 — в Котласском районе;
- по 4 — в Приморском районе и Новодвинске;
- по 3 — в Няндомском и Вельском районах;
- по 2 — в Вилегодском, Красноборском, Виноградовском районах и Северодвинске (один из них — на градообразующем предприятии);
- по одному — в Холмогорском и Пинежском районах.
Из привозных — у омича, который приехал в Поморье, и у жителя нашей области, которых отдыхал в Крыму.
Выздоровели 74 пациента.