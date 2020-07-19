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COVID-19 в Архангельской области: +102. Столица региона в безусловных лидерах

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили ковид 100 человек, плюс 2 завозных случая.

Из них:

  • 50 — в Архангельске;
  • 26 — в Котласском районе;
  • по 4 — в Приморском районе и Новодвинске;
  • по 3 — в Няндомском и Вельском районах;
  • по 2 — в Вилегодском, Красноборском, Виноградовском районах и Северодвинске (один из них — на градообразующем предприятии);
  • по одному — в Холмогорском и Пинежском районах.

Из привозных — у омича, который приехал в Поморье, и у жителя нашей области, которых отдыхал в Крыму.

Выздоровели 74 пациента.

 

23 сентябрь 13:40 | : Будни

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