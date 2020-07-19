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И снова 91 заболевший ковидом в Поморье за сутки

За последние сутки областным референс-центром выявлен 91 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

41 архангелогородец;

по 11 новых случаев – в Северодвинске (один из них – сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА) и в Котласском районе;

9 зафиксировано в Коряжме;

по 4 случая в Плесецком, Вилегодском и Приморском районах;

по 2 – в Виноградовском и Вельском районах;

по одному случаю - в Холмогорском и Ленском районах.

Среди новых также один завозной: заболевший – житель Оренбурга, который прибыл в Архангельскую область.

Выздоровели всего 23 человека.

22 сентябрь 12:37 | : Будни

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