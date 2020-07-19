И снова 91 заболевший ковидом в Поморье за сутки

За последние сутки областным референс-центром выявлен 91 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
41 архангелогородец;
по 11 новых случаев – в Северодвинске (один из них – сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА) и в Котласском районе;
9 зафиксировано в Коряжме;
по 4 случая в Плесецком, Вилегодском и Приморском районах;
по 2 – в Виноградовском и Вельском районах;
по одному случаю - в Холмогорском и Ленском районах.
Среди новых также один завозной: заболевший – житель Оренбурга, который прибыл в Архангельскую область.
Выздоровели всего 23 человека.