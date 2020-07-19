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Заключенные архангельской колонии испытывают себя... манной крупой

Психологи исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкого района) проводят с осужденными психокоррекционные мероприятия с помощью разных арт-терапевтических методик.

Групповое занятие по  снятию эмоционального напряжения, анализу модели поведения в неопределенных ситуациях психолог психологической лаборатории Кристина Малых с отбывающими наказание провела с помощью  обычной манной крупы.  Взаимодействие осужденных с манкой началось с оценки текущего состояния через упражнение "Манный дождь".  Участникам было предложено с определенной высоты сыпать крупу на бумажный лист.  Данное мероприятие строилось на принципах арт-терапии и песочной терапии.

Основное упражнение "Пальчиковый поход" было направлено на работу осужденных в парах, где они поочередно выполняли роли исполнителя и наблюдателя-контролера. "Исполнитель" должен был найти с закрытыми глазами при помощи двух пальцев -указательного и среднего спрятанные предметы в манной крупе. "Наблюдатель-контролер" при этом анализировал модель поведения своего напарника.  При обсуждении данных действий осужденные смогли увидеть  у себя определенные личностные поведенческие особенности - тревожность, несдержанность, целеустремленность, опасения. 

Завершился тренинг творческим упражнением, где участники при помощи манной крупы рисовали картину, выражая эмоции и чувства, от проведенного  психологического мероприятия. Специалисты отметили, что осужденные активно включились в групповую работу, что отразилось на общей сплоченности коллектива и продуктивном взаимодействии.

 

22 сентябрь 10:57 | : Будни

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