Заключенные архангельской колонии испытывают себя... манной крупой

Психологи исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкого района) проводят с осужденными психокоррекционные мероприятия с помощью разных арт-терапевтических методик.
Групповое занятие по снятию эмоционального напряжения, анализу модели поведения в неопределенных ситуациях психолог психологической лаборатории Кристина Малых с отбывающими наказание провела с помощью обычной манной крупы. Взаимодействие осужденных с манкой началось с оценки текущего состояния через упражнение "Манный дождь". Участникам было предложено с определенной высоты сыпать крупу на бумажный лист. Данное мероприятие строилось на принципах арт-терапии и песочной терапии.
Основное упражнение "Пальчиковый поход" было направлено на работу осужденных в парах, где они поочередно выполняли роли исполнителя и наблюдателя-контролера. "Исполнитель" должен был найти с закрытыми глазами при помощи двух пальцев -указательного и среднего спрятанные предметы в манной крупе. "Наблюдатель-контролер" при этом анализировал модель поведения своего напарника. При обсуждении данных действий осужденные смогли увидеть у себя определенные личностные поведенческие особенности - тревожность, несдержанность, целеустремленность, опасения.
Завершился тренинг творческим упражнением, где участники при помощи манной крупы рисовали картину, выражая эмоции и чувства, от проведенного психологического мероприятия. Специалисты отметили, что осужденные активно включились в групповую работу, что отразилось на общей сплоченности коллектива и продуктивном взаимодействии.